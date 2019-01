"C'est une déception, tout court", a-t-il confié. Joachim Gérard (ITF 5) n'a pas réussi à franchir le premier tour de l'Australian Open en fauteuil roulant, mercredi. Sur le court n°7, le Brabançon, 30 ans, finaliste de l'édition 2016, s'est incliné 6-4, 6-3 contre le Suédois Stefan Olsson (ITF 6), 31 ans, avec qui il disputera aussi le double à Melbourne à partir de ce jeudi.

"Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis jamais parvenu à rentrer dans le match", a-t-il expliqué. "Les sensations étaient pourtant bonnes. Je n'ai pas réussi à rester concentré sur les bonnes choses à faire. Je n'arrivais pas à prendre la balle au bon moment. Je me suis fait avoir par le vent. Et j'ai très mal servi également, passant à peine la barre des 50% en première balle et faisant trop de doubles fautes (NdlR: 7 au total). C'est dommage, parce que je suis tout aussi bon que lui, si pas meilleur. J'ai réussi à l'accrocher un peu, mais pas assez. Lui a fait un bon match, et moi je n'étais pas dans le coup."

L'explication, Joachim Gérard pense la connaître.

"Je crois que je me suis mis la pression tout seul, sans doute parce que j'avais tellement envie de bien faire. Mes attentes sont élevées. Je l'ai vite remarqué sur le court et j'ai alors cherché à tout mettre en œuvre pour me relâcher au maximum. Et cela s'est fait au détriment de ma concentration. C'est un aspect que je dois travailler. J'étais déjà parvenu à canaliser tout cela plusieurs fois par le passé, sans quoi, je n'aurais pas gagné le Masters. Maintenant, il faut que j'y arrive aussi en Grand Chelem", conclut-il.