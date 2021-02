Trois Belges seront sur les courts de l'Open d'Australie de tennis, dimanche à Melbourne. Elise Mertens, en grande forme, associée à la Biélorusse Aryna Sabalenka (N.2), disputera son huitième de finale du double dames face à l'Allemande Laura Siegemund et la Russe Vera Zvonareva, dans un duel entre les deux dernières paires lauréates de l'US Open. Elles évolueront dans le 4e match sur le court 17. Sander Gillé (ATP 39 en double), éliminé dès le 1er tour du double messieurs, disputera le 1er tour du double mixte en compagnie de l'Américaine Hayley Carter (WTA 34 en double). Ils auront comme adversaire la première tête de série qui réunit la Tchèque Barbora Strycova (WTA 2 en double) et le Croate Nikola Metkic (ATP 6 en double) sur le court 13 (4e match). Joachim Gérard abordera lui le tournoi en fauteuil. Le Bruxellois, 4e mondial, rencontre Stéphane Houdet (50 ans/6e mondial) en quarts de finale. La semaine dernière dans le tournoi de préparation, Gérard s'était imposé au 1er tour 6-2, 7-6 (7/4) face au Français avant de gagner l'épreuve. Au programme de dimanche, on retrouvera également Naomi Osaka et Serena Williams qui tenteront de se qualifier pour les quarts de finale. Novak Djokovic, dont l'état physique pose question, est programmé en clôture de cette septième journée. Osaka, lauréate 2019, affrontera la finaliste de l'an dernier Garbine Muguruza en tout début de programme. Serena Williams, toujours en quête d'un 24e titre record en Grand Chelem, et Aryna Sabalenka leur succèderont, avant le duel entre Dominic Thiem, finaliste en 2020 et vainqueur du dernier US Open, et Grigor Dimitrov.

Le premier match de la session nocturne sur le principal court du Melbourne Park opposera Iga Swiatek, lauréate du dernier Roland-Garros, à Simona Halep, finaliste à Melbourne en 2018 et demi-finaliste l'an dernier. Djokovic affrontera ensuite Milos Raonic, à condition d'être remis de ce qu'il a dit être "une déchirure musculaire" dans la région abdominale qui a failli lui coûter le match du 3e tour.

Programme des principaux matchs de la 7e journée, dimanche (en heures locales et belges):

Rod Laver Arena . A partir de 11h00 (01h00) Garbine Muguruza (Esp/tête de série N.14) - Naomi Osaka (Jap/N.3) . Pas avant 13h00 (02h00) Aryna Sabalenka (Blr/N.7) - Serena Williams (USA/N.10) . Pas avant 15h00 (05h00) Dominic Thiem (Aut/N.3) - Grigor Dimitrov (Bul/N.18) . A partir de 19h00 (09h00) Iga Swiatek (Pol/N.15) - Simona Halep (Rou/N.2) Novak Djokovic (Ser/N.1) - Milos Raonic (Can/N.14)

Margaret Court Arena . A partir de 11h00 (01h00) Su-Wei Hsieh (Taï) - Marketa Vondrousova (Tch/N.19) . Pas avant 12h00 (02h00) Félix Auger-Aliassime (Can/N.20) - Aslan Karatsev (Rus) . Pas avant 18h30 (09h30) Dusan Lajovic (Ser/N.23) - Alexander Zverev (All/N.6)

Court 7 (3e match)

- Simple en fauteuil (quarts de finale): Stéphane Houdet (Fra) - Joachim Gérard (Bel)

Court 13 (4e match)

- Double mixte (1er tour) Barbora Strycova/Nikola Metkic (Tch/Cro/N.1) - Hayley Carter/Sander Gillé (USA/Bel)

Court 17 (4e match)

- Double dames (1/8e de finale): Laura Siegemund/Vera Zvonareva (All/Rus/N.16) - Elise Mertens/Aryna Sabalenka (Bel/Blr/N.2)