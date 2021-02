C’est une scène d’une incroyable tristesse à laquelle on a assisté lors du match du troisième tour entre Novak Djokovic et Taylor Fritz. À 3-2 pour l’Américain dans le quatrième set, la rencontre a été suspendue pendant plusieurs minutes pour vider la Rod Laver Arena. Un appel a été effectué pour demander aux fans présents dans le stade de quitter directement l’enceinte.



Pourquoi ? Parce qu’il était 23h30 et que suite au nouveau confinement imposé à Melbourne avec un couvre-feu à partir de minuit, les organisateurs se devaient de faire respecter les mesures prises par le gouvernement local. Pendant ce temps-là, les joueurs sont rentrés aux vestiaires.

© BELGA