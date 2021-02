Mardi, Nadal, 34 ans, a déclaré forfait pour son match de reprise, à l'ATP Cup avec l'Espagne, en raison d'une raideur dans le dos. Jeudi, après un entraînement d'une heure, il a indiqué que, malgré une certaine amélioration, il était encore loin du niveau requis pour un Grand Chelem. "Ce n'est pas que je me sens vraiment mal, mais je ne me sens pas bien dans le sens où je ne peux pas jouer comme il faut", a expliqué le N.2 mondial dans une interview accordée à la chaîne espagnole Movistar+. "Je me suis un peu amélioré, mais je ne suis pas dans la position de pouvoir jouer un match à pleine intensité."

Sans Nadal, l'Espagne a battu l'Australie 3-0 mardi. Vendredi, le "Taureau de Manacor" manquera également le match contre la Grèce.

Nadal s'est imposé vingt fois en Grand Chelem, dont treize fois à Roland-Garros. Sa seule victoire à Melbourne remonte à 2009. La première levée du Grand Chelem doit débuter lundi. Le tirage au sort est programmé vendredi.