L'Australien n'a pas failli à sa réputation de mec un peu barré en se payant le numéro un mondial, tandis que le Français a lui aussi fait preuve d'humour.

Rafael Nadal, sa puissance de taureau, son coup droit fouetté, son bandana... et son interminable rite entre chaque point. Depuis ses débuts sur le circuit pro il y a une quinzaine d'années, le joueur de Manacor nous gratifie inlassablement du même rituel après chaque échange, au point de parfois agacer certains confrères. On pense notamment à Robin Söderling, qui s'était un jour énervé contre l'Espagnol et le temps qu'il prenait avant de servir.

Visiblement, cela ennuie également Nick Kyrgios, qui ne s'est pas privé de se moquer de Nadal après avoir pris un avertissement pour dépassement de temps lors de sa rencontre du deuxième tour face à Gilles Simon (remportée en quatre sets). Averti par l'arbitre, l'Australien s'est empressé d'imiter les manies de Rafa, déclenchant l'hilarité du public et du ref' de chaise. Le Français n'en est pas resté là, et a répliqué en imitant à son tour le natif des Baléares au moment de servir.

On rappellera que le bouillonnant Aussie, 26e au classement ATP, n'est pas un grand fan du numéro un mondial, qu'il avait déjà sévèrement taclé en juillet dernier, après que Nadal se soit plaint que Kyrgios l'ait délibérément visé à la poitrine lors d'une montée au filet durant un match qui les opposait à Wimbledon. "Ouais, je voulais vraiment le viser en plein dans la poitrine", avait déclaré l'Australien. "Je ne vais pas m'excuser auprès de lui. Combien de Grands Chelems a-t-il gagné ? Combien de dollars a-t-il sur son compte ?"

Un peu plus tôt dans le tournoi, il avait ajouté ceci: "Je ne suis pas sûr qu’on puisse aller boire une bière ensemble. Je ne le connais pas du tout. Juste en tant que joueur. Il y a des gens avec qui je m’entends bien et d’autres avec qui je ne m’entends pas. Il y a un respect mutuel, c’est tout." Bonne ambiance, donc...