Bilan contrasté pour les Belges pendant la nuit.

Australian Open - Elise Mertens bat la Monténégrine Danka Kovinic en deux sets

Elise Mertens a effectué son apparition à l'Open d'Australie de tennis, mercredi à Melbourne. La N.1 belge, 17e mondiale et 16e tête de série dans ce premier tournoi du Grand Chelem dont la dotation s'élève à 71 millions de dollars australiens (44,3 millions d'euros), a éliminé au premier tour la Monténégrine Danka Kovinic, 86e mondiale, qu'elle découvrait pour l'occasion en simple. La Limbourgeoise de 24 ans s'est imposée en une heure en deux sets (6-2; 6-0) au terme de la rencontre qui avait été reportée par la pluie lundi. Pour rejoindre les seizièmes de finale (3e tour), Mertens devra se défaire jeudi de la gagnante du match entre la Tchèque Kristyna Pliskova (WTA 64) et la Britannique Heather Watson (WTA 75).

Elise Mertens avait atteint les demi-finales de ce tournoi en 2018, le meilleur résultat de sa carrière en douze tournois du Grand Chelem, mais seulement le 3e tour l'an dernier.

Open d'Australie - Fin de parcours pour Greet Minnen (WTA 119) battue par Elena Rybakina (WTA 26)

Le parcours de Greet Minnen (WTA 119) dans son premier tableau final du simple dames d'un tournoi du Grand Chelem a pris fin mercredi au 2e tour de l'Open d'Australie de tennis. Au lendemain de sa belle victoire aux dépens de la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 94), après 2h39 de match, la Campinoise de 22 ans classée 119e mondiale s'est inclinée face à plus forte qu'elle: Minnen, qui était passée par les qualifications, a été battue en deux sets (3-6; 4-6) et 1h et 16 minutes de jeu par Elena Rybakina (WTA 26) qu'elle n'avait encore jamais affronté.

La jeune Kazakhe de 20 ans, qui figure au 26e rang mondial et qui est la 29e tête de série à Melbourne, est très en forme en ce début d'année. Elle reste sur une finale à Shenzhen et une victoire à Hobart ce qui lui a permis de gagner dix places dans la hiérarchie mondiale.

Malgré cette défaite, Minnen, dont le meilleur classement WTA était une 110e place, est assurée d'intégrer le Top 100 à l'issue de l'Open d'Australie.

Minnen (WTA 158 en double) ne quitte pas pour autant l'Australie. Elle dispute également le double dames à Melbourne en compagnie d'Alison Van Uytvanck (WTA 104 en double). Toutes deux rencontreront au 1er tour le duo japonais formé de Shuko Aoyama (WTA 27) et Ena Shibahara (WTA 31), classé tête de série N.10.