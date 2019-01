Rafael Nadal, de retour de quatre mois sans compétition, s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Open d'Australie de tennis. Le N.2 mondial a dominé largement le Tchèque Tomas Berdych, ex-N.4 mondial aujourd'hui retombé au 57e rang, en trois sets 6-0, 6-1, 7-6 (7/4) et 2h05 de jeu, dimanche à Melbourne. Pour une place dans le dernier carré, Nadal découvrira le jeune Frances Tiafoe (39e), qui s'est hissé en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière. L'Américain a fêté le jour de ses 21 ans en écartant le lauréat du Masters 2017 le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 21) 7-5, 7-6 (8/6), 6-7 (1/7) et 7-5 après 3h39 de match. Tiafoe est le plus jeune Américain à atteindre ce niveau de la compétition en Australie depuis Andy Roddick en 2003.

L'Espagnol de 32 ans n'a pas perdu le moindre set au cours de ses quatre premiers matches. Face à Berdych, de retour sur le circuit après n'avoir joué que la première moitié de la saison 2018, la faute à un dos douloureux, "Rafa" s'est toutefois fait une frayeur quand le Tchèque a obtenu une balle de troisième manche, à 6-5 sur son service. Il l'a écarté d'un coup droit gagnant.

Sinon l'actuel N.2 mondial n'a laissé aucune chance à son adversaire en remportant les neuf premiers jeux de la partie. Nadal mène désormais 20 victoires à 4 contre le Tchèque.

Nadal fait à l'Open d'Australie son retour à la compétition après un peu plus de quatre mois hors circuit. Après son abandon en demi-finale de l'US Open début septembre, touché au genou droit, le Majorquin s'était ensuite blessé aux abdominaux fin octobre, puis avait subi une arthroscopie de la cheville droite en novembre. Il avait enfin connu une alerte à une cuisse qui l'avait poussé à renoncer au tournoi de Brisbane début 2019.