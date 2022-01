L'Espagnol, 5e mondial et tête de série N.6, s'est imposé en quatre sets 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 contre le Russe Karen Khachanov, 30e mondial et tête de série N.28, au terme d'une rencontre de deux heures et 54 minutes.

Nadal, lauréat de 20 titres en Grand Chelem dont un à Melbourne en 2009, affrontera le Russe Aslan Karatsev, 15e mondial et tête de série N.18, ou le Français Adrian Mannarino, 68e mondial et tombeur du Polonais Hubert Hurkacz (ATP 11) au 2e tour.