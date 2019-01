Le Japonais Kei Nishikori, 9e mondial, a eu besoin de cinq sets et près de 4 heures de match pour venir à bout du Croate Ivo Karlovic (ATP 73), s'imposant au super tie-break du cinquième set: 6-3, 7-6 (8/6), 5-7, 5-7, 7-6 (10/7).

Le Japonais de 29 ans, qui menait deux manches à rien, a donc validé son ticket pour le troisième tour de l'Open d'Australie malgré les 59 aces du géant croate de 2m11. Nishikori défiera, pour une place en huitièmes de finale, le vainqueur du match entre l'Allemand Philipp Kohlschreiber (ATP 32) et le Portugais Joao Sousa (ATP 44). Le duel entre le Suisse Stan Wawrinka (ATP 59) et le Canadien Milos Raonic (ATP 17/N.16) aura tenu toutes ses promesses. La rencontre, entre deux joueurs costauds du fond de court, s'est ponctuée après 4 tie-break et 4h07 de match. Malgré le gain de la première manche, le Suisse, lauréat à Melbourne Park en 2014, s'est finalement incliné: 6-7 (7/4), 7-6 (8-6), 7-6 (13/11) et 7-6 (7/5). 'Stan the Man' a pourtant servi pour revenir à deux sets partout mais Raonic a inversé la tendance. Le Canadien affrontera le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 55), vainqueur en quatre sets du Sud-Coréen Hyeon Chung (ATP 25/N.24), demi-finaliste en 2018: 6-2, 1-6, 6-2, 6-4.

En début de journée, l'Italien Fabio Fognini (ATP 13/N.12) s'est imposé en trois sets contre l'Argentin Leonardo Mayer (ATP 53), comme le Croate Borna Coric (ATP 12/N.11) face au Hongrois Marton Fucsovics (ATP 38) et l'Espagnol Pablo Carreno-Busta (ATP 23/N.23) contre le Biélorusse Ilya Ivashka (ATP 84).

Thiem abandonne

L'Autrichien Dominic Thiem, 8e mondial, a jeté l'éponge en début de troisième manche contre l'Australien Alexei Popyrin, 149e mondial et bénéficiaire d'une invitation. Le score était de 7-5, 6-4, 2-0 en faveur du local, âgé de 19 ans à peine. Thiem s'est visiblement mal remis de sa victoire en cinq sets contre le Français Benoit Paire acquise mardi au bout de la nuit australienne. Popyrin disputera lui un troisième tour en Grand Chelem pour la première fois de sa carrière et défiera soit le Français Lucas Pouille (ATP 31), soit l'Allemand Maximillian Marterer (ATP 71) pour une place en 8es de finale.

Battu d'entrée à Doha par le Français Pierre-Hugues Herbert pour son premier tournoi 2019, Thiem entame l'année en mode mineur. En 2018, il avait atteint les huitièmes de finale à Melbourne.