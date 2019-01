L'Américaine Serena Williams (WTA 16) a sorti la numéro un mondiale, la Roumaine Simona Halep, en 8e de finale de l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de l'année, lundi à Melbourne.



La cadette des soeurs Williams s'est imposée 6-1, 4-6, 6-4 en 1 heure et 47 minutes.

Serena Williams a remporté sept de ses 23 titres en Grand Chelem à Melbourne, où elle s'est imposée pour la dernière fois en 2017. Elle affrontera en quarts de finale la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 7), qui a de son côté éliminé l'Espagnole Garbine Muguruza (WTA 18) 6-3, 6-1.

Simona Halep, tombeuse de Venus Williams (WTA 36) au tour précédent, avait atteint la finale à Melbourne en 2018, quatre mois avant de remporter son premier trophée en Grand Chelem à Roland-Garros.

Avant l'Open d'Australie, la Roumaine n'avait plus gagné un match depuis cinq mois. Une hernie discale l'avait contrainte à écourter sa saison 2018 fin septembre.

La Tchèque Karolina Pliskova s'est qualifiée pour les quarts de finale



Elle a surclassé en 1/8e de finale de cette première levée du Grand Chelem l'Espagnole Garbine Muguruza (WTA 18) en deux sets 6-3, 6-1 et une heure de jeu, lundi à Melbourne.

Pliskova (27 ans) égale ainsi sa meilleure performance à Melbourne, où elle reste sur deux quarts de finale. Elle défiera l'Américaine Serena Williams, 16e mondiale et en quête d'une 24e couronne en Grand Chelem, ou la N.1 mondiale Simona Halep pour une place dans le dernier carré.

Dans la Margaret Court Arena, la joueuse tchèque a rendu une copie très propre: elle n'a frappé que trois fautes directes tout au long du match, contre 23 points gagnants, et a totalisé 78% de premières balles.

Muguruza, lauréate à Wimbledon en 2017, avait obtenu son meilleur résultat à Melbourne cette même année lorsqu'elle avait joué les quarts de finale. L'an dernier, elle n'avait pas dépassé le 2e tour.

Svitolina bat Madison Keys et se hisse en 1/4 comme en 2018

L'Ukrainienne Elina Svitolina, 7e joueuse mondiale, s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Open d'Australie de tennis aux dépens de Madison Keys (WTA 17) en trois sets 6-2, 1-6, 6-1, en 1h36, lundi à Melbourne. L'Américaine avait éliminé Elise Mertens au tour précédent. Elle y affrontera la Japonaise Naomi Osaka (N.4), tombeuse de la Lettonne Anastasija Sevastova (WTA 12), pour une place dans le dernier carré.

A 24 ans, Svitolina n'a encore jamais dépassé les quarts de finale en Grand Chelem. Elle va jouer à Melbourne son quatrième, après ceux à Roland-Garros en 2015 et 2017, et celui déjà à l'Open d'Australie la saison dernière. La nouvelle petite amie du Français Gaël Monfils reste sur une victoire au Masters, en novembre dernier à Singapour.

"Ça m'a donné énormément de confiance et je ne pense plus à ce qui s'est passé avant. Je ne regarde que vers l'avant, j'attends le prochain défi. Cette semaine à Singapour a montré que je pouvais être présente et gagner des matchs difficiles, des gros matchs", a expliqué Svitolina.

Face à Keys, elle s'est envolée dans le troisième set après avoir fini par remporter, à 1-1, un jeu âprement disputé et long de plus d'une quinzaine de minutes.

La Japonaise Naomi Osaka atteint son premier quart de finale

La Japonaise Naomi Osaka, 4e joueuse mondiale, lauréate du prédécent tournoi du Grand Chelem, l'US Open, s'est qualifiée pour son premier quart de finale à l'Open d'Australie, lundi à Melbourne. Après la perte du premier set, elle a réussi à venir à bout de Lettonne Anastasija Sevastova (WTA 12) en trois sets 4-6, 6-3, 6-4 et 1h47 de jeu.. Elle affrontera l'Ukrainienne Elina Svitolina, N.7 mondiale et victorieuse du Masters de fin d'année, qui a écarté l'Américaine Madison Keys 6-2, 1-6, 6-1 pour une place dans le dernier carré.

Svitolina, 24 ans, mène 3 victoires à 2 dans leurs rencontres, mais la Japonaise a remporté leur seul match disputé à l'Australian Open au 2e tour en 2016.

Osaka, 21 ans, n'avait jamais jusque-là dépassé le stade des huitièmes de finale à Melbourne.