Simona Halep, 3e mondiale, n'a fait qu'une bouchée d'Anett Kontaveit (31e) 6-1, 6-1 mercredi en 53 minutes et s'est ainsi qualifiée, pour la 2e fois de sa carrière, pour les demi-finales de l'Open d'Australie.

"J'ai beaucoup travaillé pendant l'intersaison et je me sens beaucoup plus forte en ce début de saison que les années précédentes", a déclaré la Roumaine de 28 ans, ex-N.1 mondiale et finaliste à Melbourne en 2018.

Cette finale perdue contre Caroline Wozniacki "n'a pas été négative du tout", a assuré Halep. "Ce match m'a aidée à gagner mes deux tournois du Grand Chelem (Roland-Garros 2018 et Wimbledon 2019, ndlr), et peut-être le troisième... mais c'est encore très loin", a-t-elle ajouté.

La Roumaine affrontera pour une place en finale l'Espagnole Garbine Muguruza (32e) ou la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (30e).

"Je ne regarderai pas l'autre demi-finale. Je vais me reposer, aller me promener et faire du shopping, comme tous les jours. Ca m'a porté chance jusque-là!", a-t-elle déclaré.

Elle est la dernière joueuse en lice à n'avoir toujours pas perdu le moindre set depuis le début du tournoi, soit désormais en 5 matchs.

Garbine Muguruza rejoint Simona Halep

L'Espagnole Garbine Muguruza, 32e mondiale, a battu la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (30e) 7-5, 6-3 et affrontera la Roumaine Simona Halep (3e) en demi-finales.

"Je la connais depuis longtemps, alors je sais que ce sera difficile", a commenté au sujet de sa prochaine adversaire l'ex-N.1 mondiale qui n'avait encore jamais atteint les demies à Melbourne.

Face à Pavlyuchenkova, elle a souligné à quel point le gain du premier set avait été crucial car si elle a mis 56 minutes pour le remporter, la seconde manche a été plus facile (37 minutes).

"Le premier set a été très dur, il a duré environ une heure. C'était une première manche très importante et je suis très contente de l'avoir gagné", a commenté la joueuse de 26 ans.

"Il a fallu que je m'adapte aux circonstances", a-t-elle souligné en référence notamment au soleil éblouissant qui posait problème en particulier au service.

"Mais c'était pareil pour elle", a-t-elle ajouté.

Muguruza a remporté deux tournois du Grand Chelem (Roland-Garros 2016 et Wimbledon 2017), mais elle n'avait plus atteint les demies d'un Majeur depuis Roland-Garros en 2018.

Et, à Melbourne, elle n'est pas tête de série pour la première fois dans un tournoi du Grand Chelem depuis Roland-Garros 2014 où elle avait atteint les quarts de finale en étant 35e mondiale.

Zverev bat Wawrinka et jouera sa 1re demie de Grand Chelem

L'Allemand Alexander Zverev (7e mondial) s'est qualifié pour sa première demi-finale de Grand Chelem en battant mercredi à l'Open d'Australie le Suisse Stan Wawrinka (15e) 1-6, 6-3, 6-4, 6-2.

Zverev qui, à 22 ans, n'avait jamais dépassé les quarts en Majeur, affrontera pour une place en finale le N.1 mondial Rafael Nadal ou Dominic Thiem (5e).