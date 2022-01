Stefanos Tsitsipas a rejoint le dernier carré du simple messieurs, mercredi à l'Open d'Australie de tennis. Le Grec, 4e au classement mondial et 4e tête de série, s'est imposé en trois manches au détriment de l'Italien de 20 ans Yannik Sinner (ATP 10/N.11) 6-3, 6-4 et 6-2. La rencontre a duré 2h06. Tsitsipas, 23 ans, jouera sa troisième demi-finale à Melbourne, après 2019 et 2021, et la cinquième en Grand Chelem, ayant déjà atteint ce stade à Roland-Garros en 2020 et 2021. Il sera opposé au vainqueur du dernier quart de finale entre le Russe Daniil Medvedev (ATP 2/N.2) et le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 9/N.9).

L'autre demi-finale opposera l'Italien Matteo Barrettini (ATP 7/N.7) à l'Espagnol Rafael Nadal (ATP 5/N.6) qui se sont qualifiés mardi.