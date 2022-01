Orphelin de Roger Federer, de Novak Djokovic et même d’Andy Murray, Rafael Nadal, seul rescapé du Big Four, est toujours debout. Il a cédé un set, mais il a franchi l’obstacle Karen Khachanov 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 sans laisser trop d’énergie. Un jeu à l’économie, telle est l’obsession de l’Espagnol de 35 ans qui a une carte à abattre à Melbourne, la terre de Grand-Chelem la plus hostile à sa puissance.

Il savoure le moment présent. Avec sérieux, application et détermination. L’an passé, Rafa a traversé des périodes sombres où le doute s’est immiscé dans sa raquette. Dans son bras. Dans sa tête.

"Pendant des mois, je me suis rendu sur le court pour m’entraîner. Les sessions n’ont parfois duré que 20 minutes. D’autres jours, je frappais la balle durant 45 minutes voire 2 heures", expliquait Rafa qui a appris à vivre au jour le jour sans dresser de plans sur la comète tennistique. "Je travaillais avec le médecin pour essayer de trouver une solution, s’épanche-t-il sur Eurosport. Accepter une blessure est plus simple quand on connaît la durée de la convalescence. Avec mon problème au pied, j’étais dans le flou. Je passais des journées sans sentir la moindre amélioration."

Alors, il s’est donné le droit de jouir du moment présent. Il voit d’autant plus chaque match comme un cadeau que son ami Federer en est privé. "Si on m’avait dit il y a un mois et demi que je serais là avec ce niveau, je ne l’aurais pas cru. Je ne sais pas ce qui peut arriver dans le futur mais j’en profite."

Il défiera dimanche la surprise française Mannarino qui n’est pas sortie indemne de son combat contre Karatsev.