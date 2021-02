Après l'élimination de la Canadienne Bianca Andreescu mercredi, c'est la deuxième des principales favorites du Grand Chelem australien qui subit une sortie prématurée.

Au premier tour, la N.4 mondiale n'avait déjà pas totalement convaincue face à Madison Inglis (133e), bénéficiaire d'une wild card.

Et face à Kanepi, récente finaliste du Gippsland Trophy où elle avait notamment battu la 7e mondiale Aryna Sabalenka, Kenin a commis trop d'erreurs (22 fautes directes pour seulement 10 coups gagnants) pour espérer l'emporter.

Au troisième tour, l'Estonienne trouvera sur sa route la Croate Donna Vekic, tête de série N.28.

L'Australienne Ash Barty se fait un peu peur mais se qualifie pour le 3e tour

La N.1 mondiale, Ashleigh Barty, a été quelque peu bousculée par la 387e mondiale, Daria Gavrilova, mais a décroché jeudi sa qualification pour le troisième tour de l'Open d'Australie, en deux sets, 6-1, 7-6 (9/7). Après un premier set conclu en seulement 27 minutes, où elle avait notamment enchaîné 6 jeux d'affilée, Barty, qui arborait un gros bandage à la cuisse gauche, a semblé perdre le fil en fin de deuxième manche.

Menant 5-2 et servant deux fois pour le gain du match, elle a commis beaucoup d'erreurs notamment sur ses jeux de service (6 doubles fautes) et en revers, laissant sa compatriote, ancienne 20e mondiale, la pousser au tie-break. Gavrilova a ensuite eu deux balles de sets, mais c'est finalement Barty qui s'est imposée sur sa première balle de match.

Au troisième tour, l'Australienne ira affronter la gagnante du match entre Ekaterina Alexandrova (32e) et Barbora Krejcíková (59e).

Rublev tout en maîtrise

Andrey Rublev, 8e mondial, a validé mercredi son billet pour le 3e tour de l'Open d'Australie, en battant Thiago Monteiro, 6-4, 6-4, 7-6 (10/8). Le Russe de 23 ans et le Brésilien se rencontraient pour la première fois. Et l'affrontement a tourné à l'avantage de Rublev. Au prochain tour, celui qui avait remporté le plus de titres (5) au cours de l'année 2020 et qui vient d'en ajouter un avec l'équipe russe à l'ATP Cup, rencontrera le vainqueur de la rencontre entre le vétéran espagnol Féliciano Lopez (39 ans, 65e) et l'Italien Lorenzo Sonego (35e).

Stefanos Tsitsipas se qualifie dans la douleur pour le 3e tour

Stefanos Tsitsipas a rejoint le 3e tour de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, jeudi à Melbourne. Sur la Rod Laver Arena, le Grec, 6e mondial et 5e tête de série, a écarté en cinq sets 6-7(5), 6-4, 6-1, 6-7(5), 6-4 en 4h32 l'Australien Thanasi Kokkinakis (ATP 267), bénéficiaire d'une wild card.

Stefanos Tsitsipas affrontera en 16es de finale le Suédoise Mikael Ymer (ATP 95), qui a battu de son côté 2-6, 6-4, 6-4, 7-6 (7/5) le jeune espagnol Carlos Alcaraz (ATP 141), tombeur de David Goffin la semaine dernière au Great Ocean Road Open.

Demi-finaliste à Melbourne en 2019, Stefanos Tsitsipas avait été éliminé par Milos Raonic au 3e tour de l'Opend'Australie l'année dernière.