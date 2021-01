Ce lundi débutaient les qualifications pour l'Open d'Australie, le premier Grand Chelem de l'année.



L'Américain Denis Kudla affrontait le Franco-Marocain Elliot Benchetrit au 1er tour des qualifications. Alors que Kudla menait largement (6-4, 5-3), un officiel est venu avertir son entraîneur: Kudla est positif au Covid-19. Le natif de Kiev devait abandonner le match au prochain changement de côté. Sauf que Kudla a breaké Benchetrit et a remporté le match (6-4, 6-3).



Lorsqu'il a appris cela, Benchetrit a réagit sur ses réseaux sociaux: " Mon adversaire a été testé positif pendant le match : à 5-3 ils ont eu le résultat. Donc en gros, si j’avais gagné le jeu à 5-3 pour faire 5-4, j’aurais été qualifié pour le 2e tour."

"Là, on est dans l’attente de savoir si je suis cas contact ou pas. Et si je suis cas contact, ce serait double peine parce que j’ai perdu mon match alors que j’ai joué un mec positif, qu’ils n’ont pas eu le résultat avant mon match, et qu’en plus de ça, je vais devoir rester une semaine dans ma chambre", a ajouté Benchetrit dans une vidéo sur les réseaux sociaux.



Kudla a été sorti du tableau des qualifications suite à son test positif.