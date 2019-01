Ysaline Bonaventure a rejoint le 2e tour des qualifications de l'Open d'Australie de tennis, première levée du Grand Chelem de l'année, mardi à Melbourne.

Ysaline Bonaventure, 24 ans, 158e joueuse au classement mondial, a pris la mesure, au premier tour, de la Britannique Naomi Broady (WTA 257), 28 ans, en trois sets et 1h36 de jeu: 6-4, 3-6, 6-3.

Au deuxième des trois tours de qualifications, Ysaline Bonaventure jouera contre l'Australienne de 21 ans, Lizette Cabrera (WTA 234) qui a éliminé l'Espagnole Georgina Garcia-Perez (N.31/WTA 144), 26 ans, en 45 minutes : 6-0 et 6-2.

La Liégeoise avait réussi à se hisser dans le tableau final de l'Open d'Australie en 2016.

Wickmayer et Zimmerman éliminés

Yanina Wickmayer (N.17), 29 ans, 126e joueuse du monde, a en effet été battue lors d'un matche de deux heures par la jeune Slovène de 18 ans, Kaja Juvan (WTA 180), en 3 sets: 4-6, 6-4 et 7-5.

Déjà éliminée en qualifications l'an passé, Wickmayer avait toujours disputé l'Open d'Australie entre 2009 et 2017, atteignant le 4e tour en 2010 et 2015.

Kimberley Zimmermann a aussi été éliminée dès le premier tour des qualifications.. 244e mondiale, la Belge de 23 ans a en effet été battue après un heure et 19 minutes de jeu par la Croate Tereza Mrdeza (WTA 218), 28 ans, en 2 sets: 0-6, 4-6.

"Défaite assez sèche dans les chiffres", a-t-elle glissé sur les réseaux sociaux. "J’avais bien sûr rêvé d’un tout autre scénario pour ma 1ère participation à un tournoi du Grand Chelem ! Trop stressée en début de match, j’ai commis beaucoup de fautes inhabituelles pour moi et perdu plusieurs jeux serrés sur le fil, ce qui n’a fait qu’amplifier ma nervosité… J’ai réussi à quelque peu me reprendre dans le second set mais malheureusement sans parvenir à inverser le cours du match. Je reste pourtant persuadée que, même décevante, cette expérience s’avèrera profitable en me permettant d’aborder plus sereinement mes rendez-vous futurs dans des épreuves de ce niveau !"

Zimmermann ne s'est encore jamais hissée dans un tableau final d'un tournoi du Grand Chelem.



Arthur De Greef éliminé au 1er tour en qualifications

Arthur De Greef (ATP 200) a été éliminé mardi au premier tour des qualifications de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, qui se joue à Melbourne sur surface synthétique. Le Belge de 26 ans, natif de Bruxelles, a été battu dès son entrée en lice par le jeune Canadien de 18 ans Felix Auger-Aliassime (ATP 106), 2e tête de série des qualifications chez les messieurs. Le match a été plié en deux sets, 6-2 7-6 (7/1).

Arthur De Greef a accédé jusqu'ici au tableau final d'un seul tournoi du Grand Chelem, celui de Roland Garros en 2017.