Au bout de 4 heures 42 minutes de jeu et à l'issue d'un gros combat en cinq sets - 6-7 (4/7), 3-6, 7-6 (7/2), 7-5 et 6-4 - , le Russe (N.2), numéro 2 mondial, a émergé au bout du suspens face au Canadien Felix Auger-Aliassiame (N.9), 9e mondial, en quarts de finale.

Pour sa 5e demi-finale en Grand Chelem, Daniil Medvedev, 25 ans, peut encore espérer renouveler sa finale de l'Open d'Australie l'an dernier, où il avait été battu par Novak Djokovic.

Le jeune Québecois, 21 ans, manque lui de rejoindre le dernier carré de l'Open d'Australie pour la première fois de sa jeune carrière et pour la deuxième fois en Grand Chelem après sa demi-finale à l'US Open l'an dernier face précisément à Medvedev, futur lauréat.

Dans le premier set, après un premier break contré par le Russe pour arracher le jeu décisif, Auger-Aliassime a maîtrisé la rencontre dans un premier temps après le gain de cette première manche - 6-7 (4/7) - pour mener 2 sets à 0 fort de son break d'avance dans la deuxième (3-6).

Daniil Medvedev s'accrochait dans le 3e set mais ne parvenait pas à breaker le Canadien. Il allait cependant chercher un jeu décisif où il avait réussi un mini-break pour mener 2-1 au moment où la pluie est venue interrompre les débats. Les deux joueurs ont dû patienter quelques minutes le temps que le toit de la Rod Laver Arena ne se ferme. Medvedev ne perdait pas le fil pour revenir à 2 sets à 1 (7-6 (2/7)).

Le 4e set était serré encore, les deux joueurs se rendant coup pour coup. Auger-Aliassime s'appuyait sur son service pour aller chercher une balle de match sur le service de son adversaire que Medevedev écartait. Au contraire, le Russe réussissait le break qu'il confirmait ensuite pour s'adjuger le gain du 4e set (7-5). La tendance de ce gros bras de fer se renversait progressivement.

Sauvant 5 balles de break sur ses trois derniers jeux de service, Medevedev ne lâchait rien et mettait en effet le jeune Canadien sous pression. Auger-Aliassime finissait par lâcher son service, non sans une vaillante résistance, pour laisser filer son adversaire qui l'emportait 6-4 dans le set décisif. Le Canadien n'avait pu convertir les 8 dernières balles de break qui se sont offertes à lui.

Danill Medvedev jouera en demi-finales contre le Grec Stefanos Tsitsipas, 4e au classement mondial et 4e tête de série, qui s'est imposé de son côté en trois manches au détriment de l'Italien de 20 ans Yannik Sinner (ATP 10/N.11) 6-3, 6-4 et 6-2 dans l'autre quart de finale de la journée. La rencontre n'a duré là "que" 2h06.

Tsitsipas, 23 ans, jouera sa troisième demi-finale à Melbourne, après 2019 et 2021, et la cinquième en Grand Chelem, ayant déjà atteint ce stade à Roland-Garros en 2020 et 2021.

L'autre demi-finale opposera l'Italien Matteo Barrettini (ATP 7/N.7) à l'Espagnol Rafael Nadal (ATP 5/N.6) qui se sont qualifiés mardi.