Avec des succès à l’US Open en 2018 et 2020 mais aussi à l’Australian Open en 2019 et 2021, Naomi Osaka a prouvé qu’elle gérait parfaitement le tennis sur les surfaces en dur. En revanche, la Japonaise, qui entamera le tournoi de Madrid contre sa compatriote Misaki Doi, n’est pas encore parvenue à dompter la terre battue où son palmarès est tout simplement vierge, comme sur l’herbe d’ailleurs. Une lacune que la numéro deux mondiale tentera de combler dans les semaines qui viennent comme l’expliquait son entraîneur, notre compatriote Wim Fissette, lors du dernier tournoi de Miami : "C’est l’un de ses objectifs cette année de bien jouer en dehors des tournois qui se déroulent sur des courts en dur. Naomi est encore très jeune (NdlR : 23 ans) mais il est temps de grandir sur des surfaces différentes comme la terre battue. Elle croit aussi qu’elle peut y arriver. Et j’en suis sûr. Avec une bonne préparation, quelques ajustements techniques et tactiques, nous allons y arriver."