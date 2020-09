Naomi Osaka a endossé plusieurs rôles à New York et pour les mener à bien, il lui faut ce titre. Victorieuse ici en 2018 face à Serena Williams, titrée à Melbourne en 2019, n° 1 mondiale : la Japonaise avait un peu grillé les fusibles entre Roland-Garros 2019 et ce retour à New York pour le tournoi de Cincinnati.

Introvertie mais très ambitieuse, elle avait du mal avec la pression du circuit. Wim Fissette lui a remis les idées et le jeu en place cet hiver, et l’arrivée à maturité d’Osaka a fait le reste. "Je n’ai plus le même état d’esprit, j’ai beaucoup appris de tous les hauts et les bas que j’ai vécus. Je me sens plus forte, y compris physiquement."

Mais cette finale n’a pas pour seul but de lui donner un troisième titre du Grand Chelem ou de signer son grand retour. Non, ce titre viendrait aussi porter au triomphe l’activiste Naomi Osaka. Elle a à chaque tour fait son entrée sur le court avec, sur son masque, le nom d’une des victimes des violences policières aux États-Unis. Elle a pris fait et cause pour le mouvement Black Lives Matter.

Elle a été la seule à avoir refusé de jouer à Cincinnati, dans la foulée de la protestation des joueurs NBA. La timide Osaka a changé de dimension, et pour le moment, ça l’aide, comme un petit supplément d’âme. "Cela me donne de la force, une motivation supplémentaire : je veux porter ce débat."

Si sur le papier elle est la favorite, il reste quelques doutes. Cette cuisse gauche qui l’avait privée de finale de Cincinnati (face à Azarenka) a-t-elle encore un match à haute intensité dans ses muscles ? Sous la plus grande pression, en finale d’un Majeur, Osaka a-t-elle encore émotionnellement de la marge ? Mais surtout, comment son jeu va-t-il réagir face à celui d’Azarenka ?