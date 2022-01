Naomi Osaka ne reconduira pas son titre de 2021 à Melbourne suite à sa défaite contre Anisimova (4-6, 6-3, 7-6). Mais le plus important n’est pas là pour la Japonaise qui a été absente du circuit pendant de longs mois suite à des problèmes psychologiques. En Australie, on a vu une Naomi Osaka souriante sur les courts et détendue lors de ses rendez-vous avec la presse. Et le plus important était sans doute là pour l’ancienne numéro un mondiale qui manquait certainement de repères et de rythme dans la raquette pour décrocher un cinquième titre en Grand Chelem. Si elle parvient à conserver cette mentalité, la joueuse de 24 ans connaîtra encore de beaux et grands succès. Malgré la déception de son élimination, la joueuse coachée par notre compatriote Wim Fissette trouvait les mots justes au moment d’évoquer son parcours et son retour sur le circuit.

“J’ai perdu lors d’un match où le rythme était très élevé où j’ai eu du mal à m’installer dans la rencontre. Mais c’était amusant à jouer. Je manquais de préparation contre des joueuses de ce niveau, mais c’était mon choix. Je sais dans mon for intérieur que j’ai fait de mon mieux. Je me suis battue sur chaque point. Je ne peux pas être triste. Je ne suis pas Dieu, je ne peux pas gagner tous mes matchs. J’ai l’impression d’avoir grandi dans ce match. Mon attitude n’avait rien à voir avec ma dernière sortie à l’US Open. J’ai perdu mais je suis contente de la façon dont cela s’est passé.”

La double lauréate de l’Australian Open et de l’US Open est aussi revenue sur ce qu’elle a mis en place pour mieux se sentir : “Je médite. J’écris dans un journal en essayant de comprendre quels sont mes objectifs et ce que je veux accomplir dans ma carrière. Jouer dans la Rod Laver Arena, par exemple, est quelque chose que je ne veux pas tenir pour acquis. Jouer dans les grands stades est vraiment spécial. Je dois changer ma mentalité et être plus reconnaissante des choses que j’ai accomplies et visualiser les choses que je veux accomplir. Ces changements dans mon approche du tennis, j’en suis fière et je veux encore m’améliorer.”

Cette élimination contre Anisimova conjuguée avec sa longue absence du circuit et les points qu’elle perdra à la fin de la quinzaine pourrait conduire la Japonaise au-delà de la 80e place mondiale. Une situation qui ne semble pas la stresser : “Je ne suis pas très inquiète pour mon classement. Si je joue toute l’année, il ira de mieux en mieux. Et honnêtement, si je ne suis pas tête de série dans les Grands Chelems, je pense que cela pourrait tracasser certaines filles de tomber contre moi.”