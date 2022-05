En cette septième journée du tournoi parisien, on revient pour vous sur les déceptions, exploits et autres faits marquants du jour

Swiatek poursuit sa série de victoire et se rapproche du record personnel de Justine Henin

La Polonaise, numéro 1 mondiale, a aisément remporté le premier set (6-3) devant la Monténégrine Danka Kovinic (WTA 95), puis a semblé éprouver quelques difficultés et a connu une deuxième manche (7-5) plus compliquée. Un avertissement sans frais donc, qui lui permet d’enchaîner une 31e victoire consécutive. Elle n’est plus qu’à un succès du record personnel de Justine Henin. Tout en haut du classement, c’est Venus Williams qui détient la palme avec 35 victoires, devant sa sœur Serana et ses 34 succès.

Jeanjean, l’une des bonnes surprises du tournoi, éliminée par Begu

Invitée du tournoi par les organisateurs, Leolia Jeanjean n’a pas fait le poids dans ce troisième tour face à la Roumaine Begu (WTA 63). La Française a été balayée dans le premier set (6-1) avant d’offrir une belle résistance dans le second (6-4), soutenue chaleureusement par les spectateurs.

On retiendra que la 227e mondiale a réussi l’exploit d’éliminer la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 8) au tour précédent. Une joueuse à revoir assurément.

Sinner écarte 12 balles de set dans la deuxième manche

L’Italien Jannik Sinner s’est qualifié pour les huitièmes de finale au détriment de l’Américain Mackenzie McDonald (ATP 60). Le 12e mondial l’a emporté en trois sets, mais il a dû batailler ferme dans la deuxième manche en effaçant pas moins de 12 balles de set ! Un bel exploit…

Il va falloir commencer à se méfier de Medvedev

Pas ou peu considéré comme l’un des favoris de Roland-Garros puisque sa préparation sur terre battue a été limitée à un seul petit match et qu’il n’a jamais brillé à Paris, Medvedev n’a fait qu’une bouchée du Serbe Kecmanovic (ATP 30). Le Russe l’a emporté aisément en trois sets 6-2, 6-4, 6-2 sans jamais perdre son jeu de service. Le numéro 2 mondial a rendu une copie parfaite et la concurrence ferait bien de commencer à s’en méfier sérieusement…

Défaite de Sabalenka, abandon de Badosa : il n’y a plus que Swiatek comme membre du top 10

Après avoir pourtant remporté le premier set 6-4, la Bélarusse Sabalenka n’a plus vu le jour face à l’Italienne Giorgi (WTA 30). Cette dernière a enchaîné les deux manches suivantes sur le score de 6-0, 6-1 et renvoyé la 7e mondiale chez elle.

L’Espagnole Badosa a, elle, été dans l’obligation d’abandonner la rencontre alors qu’elle était menée 6-3, 2-1 face à la Russe Kudermetova (WTA 29). La quatrième mondiale est blessée au genou droit. Du coup, Swiatek est la dernière rescapée du top 10 mondial à Roland-Garros…

Stefanos Tsitsipas déroule « enfin »

Il aura fallu attendre le troisième tour pour voir le 4e mondial enfin dérouler. Le Grec a renversé Mikael Ymer (ATP 95) en trois sets 6-2, 6-2, 6-1. En huitièmes de finale, il rencontrera le vainqueur de la rencontre opposant le Danois Rune au Français Gaston qui se tient ce samedi soir.