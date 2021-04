À Liège, l’événement de cet après-midi était la finale du 1er tournoi international de Belgique par l’APT Padel Tour.

Hélas, Adrien Maigret, l’un des joueurs de la paire française qualifiée pour cette finale, était tombé samedi lors de la demi-finale. Las pour lui et son compère Tison, un problème à la cheville le tenaille ce dimanche et il est dès lors dans l’impossibilité de s’aligner ce dimanche pour la finale face à la paire composée du Portugais Miguel Olivieira et de l’Espagnol Caetano Rocafort Lores. Cette dernière est donc déclarée vainqueur du premier tournoi de Liège sans disputer la finale.

À la place, les organisateurs ont mis sur pied un match exhibition face à la paire belge Nick Braet et Jérémy Gala. Un duel disponible via le streaming du site APT Tour Padel et diffusé sur RTC, la chaîne locale belge.