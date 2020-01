Les Français sont éliminés en poule, ce qui propulse les Belges en quarts...

Benoît Paire s'est effondré 2-6, 7-6 (7/1), 7-6 (7/5) face à Kevin Anderson, une défaite synonyme d'élimination pour l'équipe de France qui devait remporter tous ses matches contre l'Afrique du Sud pour espérer se qualifier pour les quarts de finale de l'ATP Cup.

Le volcanique Avignonnais a pourtant mené le match de bout en bout face à l'ex-N.5 mondial ou plus exactement jusqu'à 5/5 dans le tie break du dernier set. Paire avait entamé la partie de la meilleure façon en prenant le premier service du Sud-Africain, de retour à la compétition en Australie et retombé au 147e rang après six mois de pause depuis son élimination à Wimbledon.

La première manche gagnée, Paire a eu les cartes en main pour plier rapidement la rencontre. Mais après cinq balles de double break évanouies dans le 2e set, il a commis trois double fautes alors qu'il servait pour le gain du match. Il a même totalement explosé dans le tie-break de la deuxième manche, fou furieux contre un spectateur qui parlait durant un échange.

Débreaké, Paire a perdu la manche au jeu décisif et craqué à nouveau dans le dernier set après avoir obtenu une balle de match sur le service adverse à 5-2. Mais Anderson renversait encore la vapeur pour s'en sortir au bout du suspense...

La pression était-elle trop forte sur les épaules du trentenaire qui devait éviter d'abandonner une manche pour maximiser les chances françaises de finir parmi les deux meilleurs deuxièmes et accéder aux quarts ? Le n°1 des Bleus Gaël Monfils forfait, Paire a été propulsé à la dernière minute face à Anderson et c'est le capitaine Gilles Simon qui a été contraint de s'aligner lui-même dans le premier simple, avec succès. Le Niçois avait offert le premier point à l'équipe de France s'imposant face à Lloyd Harris (99e mondial) 2-6, 6-2, 6-2 sur sa 7e balle de match après un long combat sur le service du Sud-Africain.