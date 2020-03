Le tennis n’a pas attendu Federer et Nadal pour se nourrir de duels d’anthologie. Le Suisse et l’Espagnol ont toujours témoigné un profond respect et adopté un discours très policé en parlant de leur plus grand ennemi. Avant que le professionnalisme ne s’installe sur les courts, le tennis et surtout ses acteurs étaient beaucoup plus naturels.

Durant 54 minutes, Benjamin Rassat a redonné vie à une des rivalités qui a bousculé tous les codes du tennis bourgeois. Son opus s’appelle modestement Le Crépuscule des Dieux. John McEnroe et Ivan Lendl s’opposaient en tous points : le feu et la glace, le colérique et le trop calme.

(...)