L'AFT va tout mettre en oeuvre pour que les interclubs puissent se dérouler entre le premier août et fin septembre.

Malgré l'interdiction de compétitions sportives sur le territoire belge jusqu'au 31 juillet, l'AFT espère toujours pouvoir programmer ses interclubs cet été. Un groupe de travail a spécialement été mis en place pour travailler sur l'organisation de ces championnats.



Et l'AFT a communiqué ce lundi soir ses ambitions: "Le département en charge de l’organisation des compétitions s’est réuni par visioconférence ce vendredi 08 mai.Toutes les régions se sont accordées pour d’ores et déjà programmer l’organisation des interclubs Ethias entre le premier août et fin septembre. Ils seront organisés dans toutes les régions, pour toutes les catégories, à condition que les cafétérias aient pu rouvrir et bien sûr si les autorités confirment la reprise des compétitions à partir du premier août. Les calendriers et dispositions pratiques seront communiqués aux clubs dans les tout prochains jours."