En 2015 et 2017, la Coupe Davis avait mis ses habits de gala en Belgique. Avec la star David Goffin et Mister Coupe Davis Steve Darcis, les foules se sont enflammées en Belgique. Forest National se souvient de cette demi-finale d’anthologie où Darcis battait Delbonis lors du match à couperet. Le même Darcis remettait le couvert en 2017 en battant Thompson lors du 5e match au Palais 12. L’émotion avait atteint son sommet sur le sol belge au moment même où le Saladier d’Argent était dépoussiéré afin de ramener les géants du circuit.

Trois ans plus tard, la Belgique a retrouvé un statut plus discret. Steve Darcis a pris sa retraite un jour de janvier 2020 en s’inclinant lors d’un premier tour de qualif de l’autre côté de la planète. Quant à David Goffin, il sort d’un mois de février pourri qui l’oblige à retourner s’entraîner pour préparer les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami avant de passer sur la terre battue.

(...)