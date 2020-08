Si les yeux de tous les spécialistes du monde du tennis sont actuellement tournés vers New York, où se déroule le tournoi de Cincinnati et se prépare l’US Open dans une bulle sanitaire où les règles d’hygiène et de protection sont très strictes pour éviter que le Covid-19 s’installe à Flushing Meadows, une autre réalité est présente du côté de Prague, où se dispute pour la deuxième semaine un Challenger 125. Un tournoi où on retrouve les exclus de l’US Open, c’est-à-dire ceux qui devaient participer aux qualifications du Grand Chelem américain mais aussi quelques joueurs du top 100 comme Stan Wawrinka ou Pierre-Hugues Herbert, qui ont préféré, pour des raisons diverses, rester en Europe afin de préparer Roland-Garros.