Lors d’une réunion vidéo, l’ATP a présenté aux joueurs les scénarios possibles pour la tenue ou non du Grand Chelem américain. Une piste est favorite…

Ce mercredi, l’ATP, via son président Andrea Gaudenzi a tenu une réunion vidéo avec plus de 400 joueurs pour évoquer les possibles conditions de reprise du tennis mondial. Tout le calendrier du reste de la saison dépendra en grande partie de la tenue ou non de l’US Open fin août-début septembre. Un tournoi qui s’il se joue le sera dans des conditions très spéciales : départ des joueurs en vols charters depuis plusieurs endroits stratégiques pour rejoindre New York, des tests réguliers de température mais aussi des dépistages, l’obligation de loger dans un hôtel précis, la limitation du nombre des accompagnateurs…

Lors de cette réunion, un scénario a surtout été évoqué avec la tenue du Grand Chelem américain à ses dates initiales (31 août au 13 septembre). Ce qui impliquerait un tableau classique de 128 joueurs mais pas de qualifications car le tournoi de Cincinnati se tiendrait dans la Grande pomme avant le Major. Le tableau de double serait, lui, réduit à 24 paires. Les joueurs exclus du tournoi à cause de ces mesures toucheraient une indemnité mais là les informations n’étaient pas très claires.

L’ATP confirmera le 15 juin si ce scénario sera d’application en sachant qu’une annulation pure et simple est toujours possible tout comme la tenue du tournoi dans des conditions sportives classiques. Et sauf changement, les joueurs qui participeront à l’US Open se verront accréditer des points au classement ATP. Ce qui ne serait pas très juste si les exclus n’ont pas l’occasion de disputer d’autres compétitions pendant cette période.

De son côté, l’ITF a communiqué à certains joueurs une proposition de calendrier incluant les tournois de Washington (10 août), Cincinnati à New York (17 août), l’US Open (31 août au 13 septembre), Madrid (14 septembre), Rome (21 septembre) et Roland-Garros (27 septembre au 11 octobre). Selon cet agenda, les premiers tournois WTA débuteraient le 3 août à Charleston et Palerme. Le reste de la saison ne changerait pas.