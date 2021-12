Le poids des ans n’altère en rien sa passion. À 67 ans, Patrick Meur, ancien préparateur physique à l’AFT où il a notamment travaillé avec Justine Henin, Olivier Rochus, Steve Darcis et David Goffin, arbore un grand sourire et une énergie folle quand il se retrouve sur un court avec ses joueurs. À la veille du réveillon de Noël, par une journée froide et maussade, c’est sur les terrains du Parival à Rixensart qu’on l’a croisé pour évoquer la préparation foncière des joueurs de tennis. Cônes entre les mains, élastiques attachés aux poteaux et medecine ball déposé au sol, Patrick Meur concocte avec enthousiasme et bonne humeur une bonne séance de plus de deux heures pour deux joueurs de la Fondation Hope and Spirit, Marie Benoit (WTA 277) et Geoffrey Blancaneaux (ATP 235).

"Mon travail, c’est une passion, cela m’occupe. Mon plaisir, c’est de passer du temps sur les courts, transmettre mes connaissances. Quand la volonté est présente chez l’athlète, qu’il ait 10 ans ou 25 ans, qu’il soit série B ou pro, je suis heureux, très heureux."

Et c’est logiquement avec passion que Patrick Meur parle de son domaine de prédilection.