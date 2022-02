Présent sur un tournoi pour la première fois de l’année, cette semaine à Dubaï, Novak Djokovic vit un peu au jour le jour sans savoir exactement dans quels pays il pourra se produire dans le futur suite à son statut de seul joueur non vacciné contre le Covid-19 du top 100.

Fidèle à ses principes, le Serbe veut protéger son corps d’éléments extérieurs qu’il ne maîtrise pas, comme il l’a expliqué dans une interview accordée au quotidien L’Équipe : "En me basant sur toutes les informations sur le vaccin, j’ai décidé de ne pas me faire vacciner. C’est ma position. Est-ce que cela va changer ou pas ? Je ne sais pas, tout évolue assez rapidement, on le voit dans les décisions de certains gouvernements. En ce moment, je ne sens pas le fait que j’en ai besoin pour protéger mon corps et je n’ai pas l’impression que je suis une menace pour les autres. Qu’on soit vacciné ou pas, on peut toujours transmettre le virus. C’est ma position et, pour la suite, mon esprit est complètement ouvert. Tout est possible."

Cette obsession, on la retrouve quasiment chez tous les sportifs de haut niveau, pour qui leur corps est leur outil de travail, une machine qui, si elle connaît le moindre problème, perd de grandes chances de performer. Cette obsession est poussée à son extrême chez le Serbe, qui a un jour déclaré que si une infime petite chose changeait dans son corps, il le sentait.

