Certains fans vont prendre un coup de vieux ce jeudi 12 août en se rendant compte que cette date coïncide avec les 50 ans de Pete Sampras. L’Américain avec ses T-shirts trop grands et un jeu offensif basé sur le service-volée a dominé pendant une bonne partie des années 90 le tennis mondial.

Pour rappel, Pete Sampras, c’est 14 ans de carrière (1988 à 2002), 286 semaines au sommet du classement ATP, 6 saisons achevées à la place de n°1 mondial 64 titres dont deux Open d’Australie, sept Wimbledon et cinq US Open. Jusqu’à ce que Federer, Nadal et Djokovic ne passent devant lui, le grand rival d’Agassi a longtemps été le recordman du plus grand nombre de titres du Grand Chelem. Discret dans les médias, Pistol Pete déclara à propos du Big3 il y a quelques semaines : "Je suis stupéfait par cette génération. Si vous m’aviez demandé, lorsque je suis parti avec 14 Majeurs, si trois gars allaient me dépasser dans les 20 prochaines années, j’aurais dit non."

Lors de son intronisation au Hall of Fame en 2007, celui qui a mis un terme à sa carrière en 2002 après un sacre à l’US Open expliqua, à l’époque, sa vision du tennis : "Le tennis a représenté une grande partie de ma vie. Ce sport m’a donné des souvenirs et des leçons de vie inoubliables. Je n’ai jamais dévié de mes valeurs fondamentales et c’est la chose dont je suis le plus fier. Grâce à l’éducation reçue de mes parents et aux valeurs transmises par des hommes comme Rod Laver, j’ai emprunté la voie noble du mieux que je pouvais. Par-dessus tout, je voulais représenter ma famille, le jeu et moi-même d’une manière dont nous pouvions tous être fier. Je suis un tennisman, rien de plus, rien de moins. C’est plus qu’assez pour moi."