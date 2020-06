Ces samedi 6 juin et dimanche 7 juin devaient théoriquement se disputer les finales de Roland-Garros. Une 129e édition qui aurait été marquée par de belles histoires, par de grandes désillusions mais aussi peut-être par des records battus. Tous les passionnés de tennis croisent maintenant les doigts pour que le Grand Chelem français puisse se disputer en septembre et offre son lot de petites anecdotes. Pour la dernière page de notre série sur les petites et grandes histoires de Roland-Garros, on est revenu sur quelques situations cocasses.