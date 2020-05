Quand on pense à Roland-Garros, on ne peut que penser à Rafael Nadal et à tous ses records sur la terre battue parisienne. Les deux plus marquants : ses douze succès en finale et un ratio hyper-impressionnant de nonante-trois victoires pour deux défaites (NdlR : contre Robin Söderling en huitième de finale en 2009 et contre Novak Djokovic en quart de finale en 2015) tout au long de sa carrière dans le Grand Chelem français.

Un parcours qui a été entamé à la Porte d’Auteuil, il y a un peu plus de quinze ans, le 23 mai 2005 pour être précis, par une victoire aisée (6-1, 7-6 (4), 6-1) face à l’Allemand de 29 ans Lars Burgsmüller (ATP 96 à l’époque). Un joueur qui mettra un terme à sa carrière sportive trois ans plus tard pour se lancer dans une nouvelle aventure tout aussi passionnante.



