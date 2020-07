De toutes les levées du Grand Chelem, Wimbledon est celle qui a le plus longtemps hanté Justine Henin. Londres n’a jamais été sa tasse de thé. The Championships restera pour l’éternité comme sa symphonie inachevée.

En moins de 12 mois, elle a conquis Roland-Garros, l’US Open et l’Australian Open. En une carrière, elle n’a jamais soulevé le seul trophée qui manque à son palmarès. Numéro un mondial durant 117 semaines, lauréate de 7 Majors, d’une médaille d’or olympique, d’une Fed Cup et de 43 titres pros, il ne lui manquait qu’un couronnement sur le gazon du All England Lawn Tennis and Croquet Club.