L'équipe espagnole de Coupe Davis, tenante du titre, défiera la Russie et l'Équateur dans le groupe A de la phase finale de la Coupe Davis, disputée à Madrid du 23 au 29 novembre sur les courts en surface dure de la Caja Magica.

Rafael Nadal avait mené l'Espagne au titre en novembre dernier, déjà dans la capitale espagnole, permettant aux siens de remporter la nouvelle mouture de la prestigieuse compétition internationale de tennis. Finaliste, le Canada affrontera le Kazakhstan et la Suède dans le groupe B. La Serbie du numéro un mondial Novak Djokovic a elle hérité de l'Allemagne et de l'Autriche dans un groupe F qui s'annonce relevé.

Les dix-huit pays qualifiés sont répartis en six poules de trois. Les six premiers ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se hisseront en quarts de finale. Toutes les rencontres sont constituées de trois matches, deux simples et un double, disputés en deux sets gagnants.

La Belgique, éliminée en phase de poules fin 2019, n'est cette fois pas parvenue à se qualifier. L'équipe de Johan Van Herck, privée de son chef de file David Goffin, s'est inclinée 3-2 en Hongrie le weekend dernier.

Les groupes

Groupe A: Espagne, Russie, Équateur

Groupe B: Canada, Kazakhstan, Suède

Groupe C: France, Grande-Bretagne, République tchèque

Groupe D: Croatie, Australie, Hongrie

Groupe E: Etats-Unis, Italie, Colombie

Groupe F: Serbie, Allemagne, Autriche