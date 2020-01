L'occasion pour lui de pousser un coup de gueule.Il en a gros sur le coeur. Cela avait très bien commencé mais c’est déjà fini. Engagé en septembre pour être le nouveau coach de Monica Puig, la championne olympique en perdition depuis Rio, Philippe Dehaes a été remercié au téléphone cette semaine, sans raison.

Le coach est très déçu et en colère alors qu’il s’était beaucoup investi et que les résultats parlaient pour lui jusqu’à la récente opération au coude droit de la joueuse. Une victoire face à Angelique Kerber à Wuhan, un quart au Luxembourg et un niveau de jeu de nouveau sur la très bonne voie mais rien à faire, Dehaes a subi la loi actuelle du circuit WTA: le siège éjectable.



(...)