Capriati, Henin, Clijsters, Mauresmo, Sharapova, les Williams, autant de grandes stars au XXIe siècle que le circuit WTA a enfantées. Depuis quelques années, les critiques pleuvent sur la partie féminine du tableau. Le circuit a perdu de son intérêt. Il n’y a plus de patronne. Les journalistes noircissent régulièrement les colonnes des journaux avec ces affirmations. Est-ce le signe d’une Belgique frustrée par les retraites d’Henin et de Clijsters ? Y a-t-il un mal plus profond qui ronge le circuit WTA ?

Dans la moitié basse du tableau de l’US Open, au moins 12 têtes de série se sont donné rendez-vous, ce qui promet déjà de belles affiches en seizièmes de finale. Faut-il y voir un signe de stabilité retrouvée du circuit ?

Philippe Dehaes a coaché quelques bonnes joueuses du circuit comme Kasatkina, Puig, Wickmayer, Raducanu et maintenant Juvan depuis avril. Il arpente le circuit depuis plus de 10 ans. Il a côtoyé des stars et des cultures différentes. Il monte à la barre.

Philippe Dehaes, quel regard portez-vous sur le tennis féminin ?