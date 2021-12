Le président de l’AFT, Pierre Crevits, veut rendre le tennis plus accessible aux jeunes.

CEO de Dexia, ancien B0 qui adorait Mats Wilander et supporter d’Anderlecht ("Avec moi jamais, le logo Dexia ne se serait retrouvé sur les maillots du Club Bruges"), Pierre Crevits a endossé depuis un peu plus de deux mois le costume de président de l’AFT. La petite balle jaune, le nouvel homme fort du tennis francophone l’a dans la peau depuis plusieurs décennies et connaît son histoire.

"Dans les années 1970, il y a eu une explosion du nombre de clubs et de terrains. On a développé les infrastructures couvertes. Avant on jouait au tennis l’été puis on passait à un autre sport l’hiver avant de revenir vers la petite balle jaune avec les plus beaux jours. Grâce à cette évolution, on joue maintenant partout en Belgique, partout en région francophone et cela pendant toute l’année. Ce qui a fait le succès du tennis qui est la deuxième fédération sportive du pays derrière le football avec 80 000 affiliés dans la Région Wallonie-Bruxelles et 250 000 sur l’ensemble de la Belgique. Pour un petit pays, on a connu de grands succès sur la scène internationale et il faudra encore travailler pour en connaître d’autres dans le futur."