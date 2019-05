L’historique triangle du site de Roland-Garros a laissé place à une forme plus complexe depuis que le court Simonne Mathieu a vu le jour.

Désormais, la fête se passe également de l’autre côté de l’avenue Gordon Bennett. Sur la carte, on voit que le toit du court Philippe Chatrier est déjà posé, mais il n’en est encore rien pour 2019. On remarque également que le court Mathieu occupe un espace assez imposant à deux pas du périphérique. L’arrivée en métro (Porte d’Auteuil) se fait en bas à droite de la carte.

© D.R.



Encore possible d’acheter un billet d’entrée

Vous souhaitez venir à Roland-Garros, mais vous n’avez pas encore de ticket ? Pas de problème ! Il existe tout d’abord des billets de dernière minute pour les qualifications, les Enfants de Roland-Garros, le Trophée des Légendes ou encore l’opération Tous en finale.

Il existe les billets Visiteurs du soir également. Ils permettent d’accéder à partir de 17 h 30 aux courts annexes du stade du 26 mai au 5 juin inclus et seront également mis en ligne 72 h avant le jour souhaité. Pour ces billets, la limite est fixée à quatre maximum par jour, dans la limite de 12 billets au total.

Pour ceux qui ont plus de moyens. Les billets Expérience unique, offre Premium sont faits pour vous. Ils donnent accès à une journée de rêve qui coûte entre 225 et 450 €. Finalement, vous pouvez aussi chercher votre bonheur sur le Net. Jusqu’au dernier jour du tournoi, des billets peuvent être remis en vente. Les détenteurs de billet ont en effet, depuis le 16 avril, la possibilité de revendre à tout moment les billets qu’ils n’utiliseront pas. Ne soyez pas naïfs évidemment. Il faut surfer sur le site de revente officiel. Si vous cliquez sur “billetterie”, vous accéderez à un onglet “Service de revente”.

Avec beaucoup de chance, vous pouvez joindre votre club de tennis en Belgique qui a peut-être réservé des billets qui n’ont pas tous trouvé preneur.

Pour y accéder

On ne badine pas avec la sécurité. Nous vous conseillons de venir au stade en métro. La ligne 10 est la plus simple. Vous sortez à Porte d’Auteuil, puis vous suivez le marquage au sol. Vous aurez quelques centaines de mètres à marcher. Depuis l’an passé, il faut passer par l’un des trois points d’entrée qui sont sécurisés. Vous serez fouillés et passerez au détecteur. Les consignes sont identiques à toutes les grandes manifestations sportives. Les points d’accès sont situés aux trois pointes du triangle du site.