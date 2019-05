Il n’y a plus de joueurs belges dans les tableaux de simples. Mais le spectacle continue avec quelques gros matches dès ce samedi !





Fabio Fognini – Roberto Bautista Agut (à 11h)

Voilà un match qui pourrait durer sur le Suzanne Lenglen! L’Italien et l’Espagnol sont en effet de purs terriens, capables de tenir l’échange des heures et des heures. Bref, tout sera possible dans ce duel d’outsiders. Fognini a du talent plein la raquette mais un tempérament de feu qui lui joue parfois de mauvais tour. Bautista Agut excelle, lui, dans un registre différent, avec un tennis plus classique et régulier. Le derby latin vaudra le détour.

Alexander Zverev – Dusan Lajovic (à 11h)

On le sait : Alexander Zverev vit une saison très compliquée, entre soucis physiques et privés. L’Allemand espère évidemment rebondir à l’occasion de ce Roland-Garros. Certes, la terre battue n’est pas sa surface de prédilection mais il aimerait retrouver de bonnes sensations. Après deux premiers tours mi-figue mi-raisin, il défie, sur le court Simonne-Mathieu, le redoutable Dusan Lajovic (ATP 30) pour une place en huitièmes de finale. Le Serbe n’a pas le CV de son pote Djokovic. Mais c’est un joueur très solide qui, rappelons-le, s’est hissé en finale du derniers Masters 1000 de Monte-Carlo.

Novak Djokovic – Salvatore Caruso (vers 13h)

Depuis le début du tournoi, le n°1 mondial roule carrosse. Pas un set de perdu, pas une inquiétude. Logiquement, Novak Djokovic devrait poursuivre sur sa lancé, sur le Central Philippe Chatrier, face au modeste Salvatore Caruso, sorti des qualifications et qui vit un vrai conte de fées durant ce Roland-Garros. Tombeur du Français Gilles Simon au tour précédent, l’Italien (ATP 147) n’aura évidemment rien à perdre.

Dominic Thiem – Pablo Cuevas (vers 16h)

Face au vétéran uruguayen Pablo Cuevas, Dominic Thiem va passer un vrai test. Le joueur sud-américain est en effet un vrai spécialiste de la terre battue qui ne lâche pas un point. Assez irrégulier depuis le début du tournoi (deux victoires en quatre sets face à Paul et Bublik), l’Autrichien va devoir élever son niveau pour se tirer d’affaire.

Serena Williams – Sofia Kenin (vers 18h)

C’est le quart d’heure américain chez les filles où Serena Williams défie la jeune et talentueuse Sofia Kenin. Dix-neuf ans séparent les deux championnes. Serena part évidemment avec les faveurs du pronostic. Elle a, pour elle, l’expérience et la puissance. Mais on se dit que la jeune Sofia (née à Moscou voici 20 ans) aura peut-être un beau coup à jouer si elle parvient à se libérer de l’enjeu.