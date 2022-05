Les années passent, Roland-Garros continue d’être un cauchemar pour les étudiants et quiconque qui essaye tant bien que mal de se motiver à travailler en cette fin du mois de mai. Par contre, au niveau de la diffusion télé, cela change chaque année. Petit point sur les numéros de votre télécommande qui vont chauffer dans les quinze prochains jours.

Amazon change la donne

Il y a un an, Amazon Prime avait été à l’origine d’une petite révolution en s’accaparant l’exclusivité de la diffusion des matchs de night session. La nouvelle n’avait pas eu de réel impact pour le téléspectateur belge car la RTBF avait passé un accord avec la plateforme pour malgré tout pouvoir continuer à diffuser ces rencontres. Mais l’accord ne valait que pour un an. Si bien que lors de cette édition 2022, il ne sera plus possible de suivre ces sessions de nuit qui débutent à 21h et qui s’étalent du lundi au 23 mai au jeudi 2 juin. Le dispositif d’Amazon ne couvre en effet pas la Belgique. Une très mauvaise nouvelle quand on sait que les tournois programment en général les affiches les plus électriques dans cette tranche horaire.

Les amateurs de tennis auront toutefois droit à un programme copieux. Tipik prendra chaque jour l’antenne dès 11h pour jongler entre les matchs des Belges et des têtes de série.

Le tournoi sera également accessible gratuitement depuis Auvio, la plateforme web de la RTBF.

Et si la night session n’est pas au programme, les matchs débutés précédemment et qui s’éterniseraient seront diffusés jusqu’à leur terme.

© AP

Les chaînes françaises ne sont pas en reste. France Télévisions présentera un dispositif similaire : les premiers matchs de la journée seront diffusés sur France 4 avant la bascule sur France 2 à 14h et le passage sur France 3 à 20h pour les matchs qui seraient encore en cours. Le tournoi est également diffusé sur Eurosport Player, l’application payante d’Eurosport, et non plus sur les deux chaînes du groupes.

Voilà pour les aspects pratiques, désormais place au terrain avec les premiers matchs dès dimanche Porte d’Auteuil.

© IPM