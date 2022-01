Quelles sont les limites d’Ashleigh Barty ? La native d’Ipswich a remporté "son" Open d’Australie en battant en deux sets l’Américaine Danielle Collins 6-3, 7-6 (7/2).

La tempête Ashleigh a tout balayé sur son passage à commencer par la pression. Même Justine Henin ne cachait pas son admiration : "C’est incroyablement difficile ce qu’elle a fait. Moi, quand je devais jouer un tournoi en Belgique, c’était toujours compliqué. Ici, elle est n°1, archi-favorite, en Grand-Chelem, dans son pays. Rien ne l’a perturbée. On sent qu’elle a mûri. Elle est sereine. On le voit dans son jeu de jambes."

Justine Henin, qui a remporté l’Australian Open en 2004, a résumé la quinzaine de la patronne du circuit. Avant de déballer les chiffres d’un tournoi rondement mené, la Belge a mis en avant la gestion mentale déroutante d’Ashleigh Barty.