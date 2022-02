Depuis plus d’un an David Goffin ressemble à un bateau dont la boussole est totalement hors d’état. Un navire complètement à la dérive, incapable de retrouver le cap et proche de chavirer au moindre coup de vent.

Après une saison 2021 marquée par les blessures, le Liégeois avait mis beaucoup d’enthousiasme et d’envie dans sa préparation, après une coupure de plusieurs semaines, pour se relancer. Pour redevenir sur le circuit, ce joueur si régulier, si spitant, si incisif, capable de bousculer n’importe qui et non pas un joueur qui ne fait plus peur, un adversaire contre qui on n’est pas mécontent de tomber au premier tour des tournois.