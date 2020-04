Pour Andy Murray, le tennis sera l'un des derniers sports à faire son retour au calendrier international lorsque la pandémie de Covid-19 prendra fin.

L'ancien numéro un mondial britannique estime qu'il ne peut pas en être autrement. "Des joueurs et des coaches du monde entier sont actifs dans le monde du tennis. Il faudra un temps certain avant que tout le monde puisse à nouveau voyager", a déclaré le double vainqueur de Wimbledon et double médaillé d'or aux Jeux Olympiques dans une interview à la chaine CNN.

Wimbledon annulé et Roland-Garros repoussé après l'été, le prochain Grand Chelem est prévu à partir de fin août à New York à l'occasion de l'US Open. "Cela m'étonnerait que nous puissions disputer un grand tournoi en septembre", a déclaré le dernier vainqueur de l'European Open à Anvers en octobre.

Pour Alexander Zverev, 7e mondial, il faut sérieusement réfléchir à la tenue de tournois sans public. "Ce n'est pas chouette mais si nous pouvons plus rapidement revenir sur les courts grâce à cette mesure, il faut y penser", a déclaré l'Allemand. Le joueur de 23 ans est également pessimiste quant à la tenue du tournoi à Flushing Meadows. "Je ne m'attends pas à pouvoir jouer l'US Open en septembre. Compte tenu des circonstances actuelles à New York, c'est presque inimaginable. D'un autre côté, nous ne sommes que fin avril, nous avons encore le temps d'attendre."

Les circuits ATP et WTA de tennis sont à l'arrêt au moins jusqu'au 13 juillet.