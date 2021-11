Le jour de ses 26 ans, la numéro 1 belge a dû toutefois laisser le titre aux Tchèques Barbora Krejcikova (WTA 3) et Katerina Siniakova (WTA 2), championnes olympiques et têtes de série N.1, mais son parcours n'en reste pas moins remarquable. "Je pense que je peux être satisfaite de mon année", a estimé Elise Mertens au moment de dresser le bilan. "C'est important de briller dans les Grands Chelems dans notre sport et sur ce plan, je ne peux pas me plaindre. J'ai bien joué à l'US Open en simple (elle a atteint les huitièmes de finale, battue par Aryna Sabalenka, ndlr) et j'ai gagné l'Open d'Australie et Wimbledon en double. Il y a bien sûr aussi eu des moments un peu plus difficiles. Et si je dois en retenir un, je dirais le fait d'avoir été moins performante en simple en cette fin de saison, même si je suis parvenue à me maintenir dans le Top 20".

Elise Mertens va désormais pouvoir profiter de quelques jours de vacances, avant de se projeter vers l'année 2022, qui commencera déjà dans un mois et demi.

"L'objectif sera évidemment de signer les meilleurs résultats possibles et de grimper au classement en simple. En double, ce sera plus compliqué (elle est 4e mondiale, ndlr). L'accent sera donc essentiellement mis sur le simple. Et je vais faire le maximum".