Vienne, Paris, Stockholm, c’est le calendrier des prochaines semaines du circuit ATP. Après la qualification de Matteo Berrettini pour le Masters, la course s’annonce serrée derrière entre les différents candidats. Pour Ruud, Hurkacz, Sinner et Norrie, tout reste possible.

Deux places, 1750 points, trois tournois, c’est tout ce qu’il reste pour départager les derniers candidats à un ticket pour le Masters de Turin qui commence le 14 novembre. À trois tournois du résultat final, il est l’heure de faire un point sur les candidats à l’une des deux dernières places parmi les Maîtres.