Depuis plus d’un an, Kim Clijsters n’est plus sous contrat avec Fila, son équipementier historique pour ses vêtements. Après avoir disputé l’US Open 2020 dans une tenue Full Court Sport créée par l’Américaine Marguerite Wade, la Limbourgeoise portera un produit belge dès cette semaine à Chicago pour son retour à la compétition. En effet, l’ancienne n°1 mondiale va collaborer avec la marque 42/54 lancée en 2016 par les deux anciennes athlètes belges Olivia Borlée et Élodie Ouedraogo.

"Je suis très heureuse de ce nouveau partenariat, expliquait Kim Clijsters. J’ai l’opportunité de collaborer avec une marque de mon pays d’origine et cela me rend fière de m’associer à deux compatriotes sportives devenues des entrepreneuses."

Et si le fruit de cette collaboration ne sera visible qu’à partir de cette semaine sur les courts, cela fait déjà plusieurs mois que la joueuse et les médaillées olympiques mettent en place le projet.