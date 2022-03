"Ce n'est pas à eux d'être sanctionnés", a déclaré Simon dans une interview à la BBC mercredi. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la WTA et l'ATP, le circuit professionnel masculin, avaient décidé que les joueurs et joueuses russes et bélarusses pouvaient continuer à participer aux tournois mais sous bannière neutre. Les deux tournois prévus à Moscou en octobre ont eux été annulés.

Mardi, Nigel Huddleston, le ministre britannique des Sports, avait déclaré que les joueurs et joueuses russes pourraient ne pas être autorisés à disputer Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, du 27 juin au 10 juillet prochain.

"Je peux vous assurer que nous n'avons jamais banni une joueuse de notre circuit à cause de positions politiques prises par les autorités de son pays", a confié Simon. "Il faudrait quelque chose de très grave pour que cela change. Ce n'est pas à eux d'être sanctionnés pour les décisions d'un régime autoritaire. J'espère que nous poursuivrons les sanctions, que nous ferons tout pour avoir la paix mais ces personnes sont des victimes innocentes et je trouve que ce n'est pas juste."