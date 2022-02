À deux semaines et demie des rencontres qualificatives pour la phase finale de la Coupe Davis, on ne peut pas dire que la balle jaune roule en faveur de David Goffin. Le bilan de celui qui doit mener l’équipe nationale en Finlande les 5 et 6 mars prochains est catastrophique. Même si, on le sait, il est de retour sur le circuit après plusieurs mois d’absence à la suite de blessures à répétition.

Cette mauvaise passe risque-t-elle de lui jouer un mauvais tour ? Le capitaine Johan Van Herck a bien précisé en dévoilant sa présélection au début du mois qu’il y avait sept candidats en course et qu’il attendait de voir ce que les prochaines semaines allaient réserver. Voici pourquoi Goffin doit jouer (ou pas).

Les points qui plaident en sa faveur

Il est le numéro 1 belge