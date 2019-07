Quatre exceptions ont cependant déjà eu lieu en 1991, 1997, 2004 et 2016 notamment, afin de rattraper un retard accumulé pendant la première semaine des Internationaux. Des décalages dus à une météo catastrophique qui ont obligé les membres du All England Lawn Tennis and Croquet Club à déroger à la règle.





Les joueurs et joueuses encore présents dans le tournoi ont tout de même le droit de s’entraîner, mais pas à n'importe quel moment. "Les vestiaires ouvrent plus tard, vers 10 heures du matin seulement tandis que la salle de gym ferme plus tôt, vers 17 heures", expliquait Marion Bartoli. Une ambiance plus cool et plus détendue pour tout le monde donc.





Et après le calme vient la tempête avec le Crazy Monday. Car pour compenser le Sunday off, les organisateurs prévoient tous les huitièmes de finale des simples en un seul jour, soit 16 matchs à disputer.

Mais au-delà du jour de relâche pour les joueurs, ce jour de "congé" permet aussi aux habitants de Wimbledon de se détendre. Une journée durant laquelle l'effervescence du tournoi s'évanouit, comme l'expliquait le spécialiste tennis du quotidien britannique